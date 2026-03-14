Conoscere per vivere meglio | a Caserta confronto tra medici pazienti e cittadini sulle malattie infiammatorie intestinali | VIDEO

Stamattina a Caserta si è tenuto un incontro tra medici, pazienti e cittadini dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali. L’evento ha visto un dibattito aperto su temi legati alla diagnosi, alla gestione e alla consapevolezza delle MICI. Durante la giornata sono stati condivisi esperienze e informazioni, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di queste patologie e di favorire un confronto diretto tra i partecipanti.

Caserta è stata stamattina teatro di un importante momento di confronto e informazione sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI). All’Archivio di Stato, all’interno della Reggia, si è svolto l’incontro “Amici Reali – incontro tra medici e pazienti”, promosso da Amici Italia, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la consapevolezza di patologie come la Malattia di Crohn e la Colite ulcerosa, che in Italia colpiscono oltre 250mila persone. Tra i principali interventi, la dottoressa Caterina Mucherino, promotrice dell’evento, ha evidenziato l’importanza di creare momenti di dialogo diretto tra medici e pazienti: “Le MICI hanno un impatto rilevante non solo dal punto di vista clinico, ma anche psicologico e sociale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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