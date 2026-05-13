Il ministro Nordio e i dubbi sulla condanna di Stasi | Ma com’è stato possibile? Cosa non gli torna su Sempio e Garlasco | Anomalia mai vista prima

Il ministro della Giustizia ha espresso nuovamente dubbi sulla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, chiedendosi come sia stato possibile arrivare a una sentenza di quel tipo. Ha inoltre segnalato anomalie mai viste prima nei casi di Sempio e Garlasco, evidenziando una certa insoddisfazione rispetto alle decisioni giudiziarie prese in quei procedimenti. La sua posizione si inserisce in un contesto di discussione ormai aperta sui processi passati.

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna sul caso Garlasco, ancora una volta ammettendo tutti i suoi dubbi sulla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Soprattutto alla luce di quanto emerso dalle nuove indagini, che vedono sotto accusa Andrea Sempio indagato per omicidio con l’aggravante della crudeltà. A margine di un convegno, Nordio si chiede: «Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?». Il rinvio della Cassazione di sedici anni fa. Ricostruendo l’iter giudiziario, Nordio...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il ministro Nordio: "Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiata""Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una... Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e SempioNella puntata del 30 marzo, Massimo Giletti torna su Rai 3 con Lo Stato delle Cose: nuove indiscrezioni sulla perizia di Cattaneo potrebbero... Temi più discussi: La freddezza di Mediaset per la denuncia di Nordio; Il ministro Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv; Il ministro Nordio alla cerimonia del Premio Spes 2026; Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti. Il ministro della Giustizia Nordio sul delitto di Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata. Assolto in primo e secondo grado, è stato condannato senza nuove prove: un paradosso. #ANSA x.com Nordio sul caso Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiataIl guardasigilli critica il meccanismo processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi c ... ilgiornale.it Garlasco, il ministro Nordio: Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiataSe una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d'Assise e da una Corte d'Appello?. Così il min ... msn.com