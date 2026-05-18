Il borgo di Lucignano si prepara ad accogliere la Maggiolata 2026, un evento che ogni anno richiama numerosi partecipanti. La manifestazione, che si svolge a maggio, coinvolge le tradizioni locali e si arricchisce di numerose iniziative. La città si anima con colori e attività che celebrano la cultura e lo spirito comunitario, mentre si prepara ad ospitare anche elementi legati allo spirito olimpico. La kermesse si inserisce nel calendario annuale della zona, attirando visitatori da diverse aree.

Arezzo, 18 maggio 2026 – . Uno dei Borghi più belli d’Italia si trasforma in un grande giardino di colori, musica e tradizioni popolari. Tema olimpico per l’edizione 2026 della storica festa che richiama migliaia di visitatori. Lucignano si prepara a vivere una nuova edizione della sua festa più identitaria e spettacolare. L ’87ª edizione della Maggiolata Lucignanese animerà il borgo con tre giornate di festa: domenica 31 maggio, la serata in notturna di lunedì 1 giugno e domenica 7 giugno. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “ I Giochi Olimpici: tra antichità e attualità”: è questo il filo conduttore della creatività dei quattro rioni nella realizzazione dei tradizionali carri allegorici fioriti, cuore pulsante della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggiolata Lucignanese 2026: il borgo torna a fiorire tra colori, tradizione e spirito olimpico

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