Per il nono anno consecutivo, la Digita Academy conferma il suo partner Platinum, rafforzando il suo ruolo nel settore energetico. La collaborazione punta a individuare e formare nuovi talenti in un mercato in rapida evoluzione, influenzato dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dalle tensioni geopolitiche. La partnership testimonia un impegno costante nel settore per sostenere lo sviluppo di competenze specializzate.

Il mercato del lavoro sta vivendo una trasformazione epocale, trainata dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dalle tensioni geopolitiche. Alle aziende serviranno sempre più profili specializzati con competenze tecnologiche avanzate, dove il mismatch tra domanda e offerta è palpabile. Esperti in aree come l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale sono sempre più richiesti. 🔗 Leggi su 2anews.it

Energia, caccia ai nuovi talenti: Graded partner Platinum della Digita Academy per il nono anno consecutivo

