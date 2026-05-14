Lusso a Valenza | Bulgari forma nuovi orefici per assumerli subito

A Valenza, nota per la sua tradizione orafa, si è avviato un progetto di formazione gestito da Bulgari per creare nuovi orefici. La Bulgari Jewelry Academy offre un percorso di formazione mirato a sviluppare competenze tecniche specifiche. Al termine del corso, i partecipanti possono essere assunti direttamente dall’azienda, senza passare per altre selezioni. Il programma si focalizza sull’apprendimento di tecniche tradizionali e moderne, con l’obiettivo di integrare i nuovi artigiani nel team aziendale.

? Punti chiave Quali requisiti tecnici servono per entrare nella Bulgari Jewelry Academy?. Come funziona il percorso di assunzione diretta dopo la formazione?. Cosa include il pacchetto di welfare per i nuovi orafi?. Come si invia il curriculum per candidarsi alla selezione?.? In Breve Candidature tramite sezione Lavora con noi del sito ufficiale Bulgari.. Figure ricercate: aspiranti orefici, incastonatori e addetti alla pulitura gioielli.. Benefit includono mensa gratuita, navette, premi produzione e coperture assicurative.. Iniziativa sostiene il prestigio del distretto orafo di Valenza in Piemonte..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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