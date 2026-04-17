Si alza il sipario su Marche Teatro Conerobus vs Rsu e tragedia sui binari | le notizie della giornata in un minuto

Da anconatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si segnalano diversi avvenimenti nella regione, tra cui una tragedia ferroviaria che ha causato la morte di una persona, tensioni tra il sindacato dei lavoratori e l’azienda del trasporto pubblico, e proteste animaliste. A Conerobus si sono registrate manifestazioni di dissenso tra i rappresentanti sindacali e la direzione. Inoltre, è stata inaugurata la stagione teatrale 2026-2027 di Marche Teatro.

ANCONA - Dalla cronaca con una morte lungo la ferrovia ai casi di violenza in città, passando per tensioni nel trasporto pubblico, le mobilitazioni animaliste e l'inaugurazione della stagione 2026-2027 di Marche Teatro. Queste le notizie principali della giornata ad Ancona e provincia.Morte sui.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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