Si alza il sipario su Marche Teatro Conerobus vs Rsu e tragedia sui binari | le notizie della giornata in un minuto

Oggi si segnalano diversi avvenimenti nella regione, tra cui una tragedia ferroviaria che ha causato la morte di una persona, tensioni tra il sindacato dei lavoratori e l’azienda del trasporto pubblico, e proteste animaliste. A Conerobus si sono registrate manifestazioni di dissenso tra i rappresentanti sindacali e la direzione. Inoltre, è stata inaugurata la stagione teatrale 2026-2027 di Marche Teatro.

ANCONA - Dalla cronaca con una morte lungo la ferrovia ai casi di violenza in città, passando per tensioni nel trasporto pubblico, le mobilitazioni animaliste e l'inaugurazione della stagione 2026-2027 di Marche Teatro. Queste le notizie principali della giornata ad Ancona e provincia.Morte sui.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si alza il sipario su Creattiva 2026: aperte le porte della fiera tradizionale delle arti manuali Leggi anche: Dal teatro civile al burlesque. Si alza il sipario al teatro OppArt Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Montalto alza il sipario su Le vie del teatro: debutto con Goldoni; L’inclusione Oltre il Sipario. Il via domenica al teatro della Fortuna di Fano con Vivaldiana e le coreografie di Astolfi; Marcheinfinite Il teatro più accessibile per ciechi, ipovedenti, sorde e ipoudenti grazie a Oltre il sipario, il progetto Amat che arriva nei teatri di Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Jesi e Osimo; Sabato, domenica e lunedì arriva a Fermo: al Teatro dell’Aquila la commedia di Eduardo. Montalto alza il sipario su Le vie del teatro: debutto con GoldoniPrende il via a Montalto delle Marche il progetto teatrale Le vie del teatro, inserito nel più ampio percorso culturale del Progetto Artemide. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 19 apr ... veratv.it Sfilza di spettacoli e artisti per tutti i gusti, si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro dell’Aquiladi Silvia Ilari Ben 31 serate di spettacolo, 11 titoli da ottobre 2026 a maggio 2027 per la nuova stagione del Teatro dell’Aquila di Fermo, realizzata dal Comune di Fermo con l’Amat e il contributo di ... cronachefermane.it "Il male oscuro" di Giuseppe Berto, al Teatro delle Muse di Ancona. Leggi l'articolo su www.corriereproposte.it, link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/7-teatro-e-danza/153605-il-male-oscuro-di-giuseppe-ber.html Marche Teatro - facebook.com facebook Da mercoledì a domenica ultimo appuntamento della stagione di prosa con "Il Male Oscuro" con la regia del Direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale. Maggiori informazioni e biglietti a questo link marcheteatro.it/il-male-oscuro/ x.com