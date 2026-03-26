A Torino, presso Palazzo Barolo, è aperta una mostra che presenta le macchine funzionanti di Leonardo da Vinci. Il percorso espositivo esibisce modelli che illustrano le invenzioni e i progetti realizzati dall'artista durante il Rinascimento. L'esposizione si concentra sulla riproduzione di strumenti e meccanismi pensati da Leonardo, offrendo una visione pratica delle sue idee.

A Palazzo Barolo prende forma un percorso espositivo che restituisce al pubblico la dimensione più concreta e sperimentale di Leonardo da Vinci. La mostra Le Macchine funzionanti di Leonardo da Vinci propone un viaggio tra oltre cinquanta modelli tratti dai Codici, offrendo uno sguardo diretto sul metodo di un pensatore che ha saputo unire osservazione, tecnica e immaginazione. L’esposizione, curata da Paolo Tarchiani con la collaborazione scientifica di Sara Taglialagamba, si distingue per un approccio accessibile e rigoroso. Pannelli didascalici, proiezioni video e contenuti digitali accompagnano il visitatore nella comprensione dei progetti, permettendo di coglierne funzionamento e struttura tridimensionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Le macchine funzionanti di Leonardo Da Vinci: a Torino la mostra dedicata al più sorprendente uomo del Rinascimento

Articoli correlati

A Santa Chiara continua la mostra dedicata a Leonardo da VinciProsegue al Complesso Monumentale di Santa Chiara il percorso espositivo dedicato a Leonardo da Vinci, all’interno di uno spazio che si afferma...

L'uomo che ha "inventato" il racconto del Rinascimento, in mostra a Roma, dal 20 marzo(askanews) – Un omaggio a uno dei grandi protagonisti del Rinascimento, considerato il primo storico dell’arte moderna, attraverso il suo legame con...

Una raccolta di contenuti su Le macchine funzionanti di Leonardo Da...

Discussioni sull' argomento L'orologio di Leonardo 500 anni dopo rintocca a Milano grazie ad Alberto Gorla; Cosa fare e dove andare ad Aprile 2026: eventi e gite per famiglie.

Le Macchine Funzionanti di Leonardo Da Vinci11/03/2025 - La mostra si compone di 48 opere in legno, molte delle quali a grandezza naturale, realizzate artigianalmente con legni pregiati del Casentino in Toscana, che rappresentano la ... regione.campania.it

A Torino le macchine funzionanti del genio di Leonardo da VinciEntrare nella mente di uno dei più grandi geni della storia, toccare con mano le sue invenzioni, capire come funzionano e provare addirittura e replicarle: è un viaggio nella storia quello che dal 20 ... ansa.it

Leonardo da Vinci Portrait of Ginevra Benci (detail). National Gallery of Art, Washington. Pinterest - facebook.com facebook