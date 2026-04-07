A Cerveteri una giornata dedicata alla donazione del sangue

A Cerveteri si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue, con l’obiettivo di incoraggiare la comunità a partecipare. L’evento si svolgerà sabato 18 aprile, a partire dalle ore mattutine, presso un punto di raccolta locale. La giornata è organizzata da un’associazione di volontariato e prevede la presenza di medici e personale specializzato per assistere i donatori durante l’intera procedura.

Cerveteri, 7 aprile 2026 – Una mattinata per salvare una vita. Sabato 18 aprile a partire dalle ore 08:00 in piazza Aldo Moro a Cerveteri sarà presente un’autoemoteca della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue, un gesto d’amore e solidarietà concreto verso la comunità. Per donare il sangue, prenotarsi via whatsapp al numero 3200627158. A promuovere l’iniziativa, la consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, da sempre al fianco delle attività di Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella. “Un gesto semplice, volontario e responsabile che può contribuire a salvare vite e... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sangue: domenica dedicata alla donazione, nella parrocchia "Santo Spirito"Iniziativa promossa da Avis e Asl Brindisi: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo emocromo) raccolta straordinaria presso la chiesa in via... Nuova chiamata alla donazione di sangue: giornata all'insegna della solidarietàSabato 28 marzo Avis, Real Five Carovigno e Sbandieratori Nzegna uniti per ricostituire le scorte ospedaliere in diminuzione CAROVIGNO - Le scorte di... 28/10/2025 - PartecipiAmo Taranto - Promuoviamo la donazione del sangue Temi più discussi: Cerveteri, memoria e tradizione a tavola: uno scatto racconta la storia di Da Fiore - Quotidiano La Voce; Cerveteri con l’elmetto, arriva la capolista Atletico Cimina; Leal sporge denuncia per la gatta uccisa a Cerveteri; Cerveteri nonostante la beffa della sconfitta, la salvezza si avvicina. A Cerveteri arriva Sbulliamoci: il Disability Pride Italia e la Biblioteca organizzano il primo Festival anti-bullistaEsordio fissato in concomitanza della Giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo di giovedì 2 aprile. Appuntamento al Palazzo del Granarone alle ore 17:00 con Fabrizio Acanfora, musicista e s ... terzobinario.it La Lavanderia Daniela di Cerveteri festeggia 25anni di attivitàMercoledì 1° Aprile la storica lavanderia di via Sant’Angelo celebra un quarto di secolo di storia Un quarto di secolo di sacrifici, di lavoro, di disponibilità e cortesia. Mercoledì 1° aprile a Cerve ... terzobinario.it Cerveteri dopo la Pasqua trasferta verità a Bassano Romano contro il Monterano - facebook.com facebook