Studente morto in gita scolastica borsa di studio in memoria di Massimo Guccione per i giovani di Monopoli con Isee fino a 25.000 euro

Dopo la morte di uno studente durante una gita scolastica, è stata istituita una borsa di studio in memoria di Massimo Guccione, destinata ai giovani di Monopoli con un Isee fino a 25.000 euro. La famiglia ha deciso di avviare questa iniziativa per aiutare i ragazzi a proseguire gli studi, trasformando il dolore in un gesto di solidarietà e sostegno. La borsa di studio mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà economiche.

Il dolore per una perdita immensa si trasforma in speranza per i giovani. Dopo la tragica scomparsa di Massimo Guccione, studente pugliese in gita scolastica, la famiglia ha deciso di supportare il futuro dei suoi coetanei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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