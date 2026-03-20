È stato annunciato il decesso di Chuck Norris, noto attore di 86 anni. La famiglia ha comunicato che è avvenuto ieri mattina, senza specificare cause o dettagli. Pochi giorni prima, Norris aveva condiviso un video in cui affermava di non invecchiare. La notizia ha suscitato reazioni tra fan e colleghi, mentre il suo nome resta legato a numerose interpretazioni e ruoli televisivi.

É morto Chuck Norris. L'attore di "Walker Texas Ranger" aveva 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia: "È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace ". Lo scorso 10 marzo aveva compiuto gli anni e per l'occasione aveva pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore. “ Io non invecchio. Io salgo di livello. – aveva scritto -. Oggi compio 86 anni! Non c’è niente di meglio di un po’ di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morto Chuck Norris, aveva 86 anni. "Non invecchio": pochi giorni fa, l'ultimo video

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