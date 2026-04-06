Lutto a Biella | l’ultimo saluto a Raffaela Mantovani 62 anni

A Biella si è tenuto l’ultimo saluto a Raffaela Mantovani, una donna di 62 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. La cerimonia funebre si è svolta in mattinata, alla presenza di persone che hanno voluto renderle omaggio nel giorno del suo funerale. La notizia della sua morte ha fatto il giro della comunità locale nelle ultime ore.

La città di Biella affronta il dolore per la scomparsa di Raffaela Mantovani, avvenuta all’età di 62 anni. La notizia colpisce profondamente il tessuto sociale locale, coinvolgendo una cerchia familiare e affettiva molto stretta. Il lutto è stato reso noto dai suoi cari: la figlia Elisa, i nipoti Bea, Lorenzo e Greta, le sorelle Mariateresa e Anna Rita, oltre al compagno Corrado. A completare il quadro dei familiari addolorati figurano anche Gina e Ferdinando. Il percorso del commiato tra Candelo e Biella. Attualmente, chi desidera rendere omaggio alla donna può recarsi presso l’obitorio della R.S.A. La Baraggia, situata nel comune di Candelo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto a Biella: l’ultimo saluto a Raffaela Mantovani, 62 anni Valchiavenna in lutto per Giada: oggi l'ultimo salutoSi è spenta a soli 20 Giada Bonomelli a causa della sindrome di Danon, una rara malattia genetica diagnosticata nel novembre 2024 e che, nonostante i... Lutto per Christian De Sica: l’ultimo saluto a MeriL’attore romano Christian De Sica commuove il web con un messaggio d’addio per la scomparsa della cagnolina Il mondo… Il mondo dello spettacolo si...