Luis Enrique durissimo sulle critiche a PSG-Bayern | Se un'opinione è di m*rda non sei obbligato a rispettarla

Luis Enrique ha commentato le critiche rivolte alla semifinale d'andata tra PSG e Bayern, affermando che non tutte le opinioni sono meritevoli di rispetto. Il tecnico ha dichiarato che se un'opinione è considerata di bassa qualità, non si è obbligati a rispettarla. La sua risposta è arrivata in modo diretto, senza mezzi termini, riguardo alle discussioni suscitate dalla partita.

Luis Enrique risponde senza filtri a chi ha messo in discussione lo spettacolo della semifinale d'andata tra PSG e Bayern: “Non tutte le opinioni meritano rispetto”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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