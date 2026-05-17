A Modena, un uomo ha ricevuto riconoscimenti pubblici dopo aver contribuito a bloccare Salim El Koudri, il sospetto coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. L’uomo, portato all’ospedale di Baggiovara, è stato salutato con rispetto da alcuni presenti e ha ricevuto anche un saluto ufficiale da parte di persone in visita, tra cui rappresentanti delle istituzioni. L’episodio ha suscitato attenzione tra la popolazione locale, che ha seguito con interesse gli sviluppi.

All'ospedale di Baggiovara di Modena arriva Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri e la gente in attesa di Mattarella e Meloni lo riconosce e lo saluta con un applauso. «Grazie, grazie», risponde lui. «Era un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta. Probabilmente lo rifarei», risponde durante l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita ai feriti ricoverati all’ospedale Baggiovara. «Quella scena sembrava degna di Gaza. Ho visto della gente voltarsi dall'altra parte perché ovviamente aveva paura, ma a volte bisogna rispondere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Modena, chi è Luca Signorelli. L'eroe che ha fermato El Koudri: «Ho dimostrato che l'Italia non è morta, lo rifarei»

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