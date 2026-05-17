Luca Signorelli | Ho fatto vedere che l' Italia non è morta
Luca Signorelli ha incontrato il presidente della Repubblica e la premier, dichiarando pubblicamente di aver dimostrato che l’Italia non è finita. La visita è avvenuta in un momento in cui il cittadino si è fatto portavoce di un messaggio di speranza, sottolineando il suo ruolo di esempio per la collettività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che hanno riconosciuto il suo gesto come un segnale di fiducia nel paese.
Il 'cittadino eroe' ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni: "Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Modena, l'eroe Signorelli: «Ho fatto vedere che l'Italia non è morta»
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Ho fatto vedere che l’Italia non è morta, c’è ancora. Lo ha detto ai giornalisti fuori dall’ospedale di Modena Baggiovara Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Koudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. Signorelli ha incontrato i - Facebook facebook
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