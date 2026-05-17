Luca Signorelli | Ho fatto vedere che l' Italia non è morta

Luca Signorelli ha incontrato il presidente della Repubblica e la premier, dichiarando pubblicamente di aver dimostrato che l’Italia non è finita. La visita è avvenuta in un momento in cui il cittadino si è fatto portavoce di un messaggio di speranza, sottolineando il suo ruolo di esempio per la collettività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che hanno riconosciuto il suo gesto come un segnale di fiducia nel paese.

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