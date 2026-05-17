Luca Signorelli | Ho fatto vedere che l' Italia non è morta

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Signorelli ha incontrato il presidente della Repubblica e la premier, dichiarando pubblicamente di aver dimostrato che l’Italia non è finita. La visita è avvenuta in un momento in cui il cittadino si è fatto portavoce di un messaggio di speranza, sottolineando il suo ruolo di esempio per la collettività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che hanno riconosciuto il suo gesto come un segnale di fiducia nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 'cittadino eroe' ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni: "Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico"  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

luca signorelli ho fatto vedere che l italia non 232 morta
© Ilrestodelcarlino.it - Luca Signorelli: "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Modena, l'eroe Signorelli: «Ho fatto vedere che l'Italia non è morta»

Video Modena, l'eroe Signorelli: «Ho fatto vedere che l'Italia non è morta»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’eroe Luca Signorelli: “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta. Lo rifarei”

L’eroe Signorelli: “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il racconto dopo il gesto all’ospedale di Modena “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta, che esiste ancora”.

luca signorelli luca signorelli ho fattoL’eroe Luca Signorelli: Ho fatto vedere che l’Italia non è morta. Lo rifareiModena, Luca Signorelli ha inseguito l’uomo che è piombato con l’auto sulla folla: Sembrava una scena di Gaza. Ho visto gente voltarsi dall'altra parte per paura. A volte bisogna rispondere. Mattarel ... ilrestodelcarlino.it

luca signorelli luca signorelli ho fattoModena, chi è Luca Signorelli: l'uomo che ha bloccato l'aggressore Salim El KoudriLeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, chi è Luca Signorelli: l'uomo che ha bloccato l'aggressore Salim El Koudri ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web