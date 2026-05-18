Louvre superstar con 35.000 opere

Il Louvre è uno dei musei più visitati al mondo, con oltre 9 milioni di persone che lo visitano ogni anno. La sua collezione comprende circa 35.000 opere, che spaziano in epoche e stili diversi, rappresentando un patrimonio culturale di rilevanza internazionale. Situato in una delle città più visitate del mondo, il museo si distingue non solo per la sua fama, ma anche per l’ampiezza delle sue esposizioni e la varietà delle sue opere, che attirano visitatori da ogni parte del pianeta.

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Il Louvre non è solo uno tra i musei più noti al mondo (con oltre 9 milioni di visitatori l’anno), ma è il simbolo stesso del patrimonio enciclopedico globale. Situato nell’ex palazzo reale, ospita oltre 35.000 opere in esposizione, tra cui capolavori assoluti come La Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo e il Codice di Hammurabi. La sua celebre piramide di vetro, inaugurata nel 1989, funge da contrasto modernista alla struttura rinascimentale, rappresentando il ponte tra la storia antica e l’arte moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Louvre superstar con 35.000 opere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il piano treni straordinario con con 35.000 posti extraEcco una riscrittura del comunicato in chiave giornalistica, pronta per un quotidiano locale o un’agenzia di stampa. Il piano treni straordinario con 35.000 posti extraIn vista dell’imminente ponte del 1° maggio, Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna hanno deciso di spingere sull’acceleratore, potenziando il...