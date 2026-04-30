Il piano treni straordinario con 35.000 posti extra

In vista del ponte del 1° maggio, Trenitalia Tper e la Regione Emilia-Romagna hanno annunciato un incremento dei servizi ferroviari, con l’aggiunta di 35.000 posti rispetto alle normali disponibilità. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti dei viaggiatori durante il periodo festivo, garantendo una maggiore capacità di trasporto tra le principali città e località della regione. L’operazione si inserisce nel piano di potenziamento del servizio ferroviario previsto per le festività.

In vista dell’imminente ponte del 1° maggio, Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna hanno deciso di spingere sull’acceleratore, potenziando il piano dei trasporti. Alle 43 corse aggiuntive inizialmente programmate se ne sono sommate altre 20, portando a 63 il totale dei treni straordinari che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Il piano treni straordinario con con 35.000 posti extraEcco una riscrittura del comunicato in chiave giornalistica, pronta per un quotidiano locale o un’agenzia di stampa. Sant’Efisio: 10 treni extra e 21.000 posti per la grande festa? Cosa sapere Trenitalia e Regione Sardegna attivano 10 treni extra per la festa di Sant’Efisio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gemona, Messa e concerto di Bocelli per il 50° del sisma: il piano speciale dei trasporti; Trenitalia potenzia le corse in Veneto per le festività primaverili; Come arrivare alla Festa di Sant’Efisio: 10 treni extra per Cagliari e navetta gratuita per Nora; Rito dei serpari, treni straordinari per la festa di san Domenico a Cocullo. Il piano treni straordinario con 35.000 posti extraSpeciale 1° maggio: potenziati i collegamenti tra Bologna, il mare, le città e la Toscana. Le nuove corse sono già state caricate sui sistemi di vendita ... bolognatoday.it Calabria, notte di festa senza auto per San Francesco di Paola: treni straordinari per il rientro dei fedeliTreni straordinari per la festa di San Francesco di Paola. Per facilitare la mobilità di quanti assisteranno ai solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Calabria, Regionale di Trenitali ... strettoweb.com Sulla Genova-Acqui Terme arrivano i nuovi treni elettrici a doppio piano: più moderni, più comodi e pensati anche per chi viaggia con la bicicletta. I convogli avranno spazi dedicati per rendere più semplice salire, scendere e muoversi a bordo anche con le bic - facebook.com facebook