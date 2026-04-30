Il piano treni straordinario con con 35.000 posti extra

Il sistema ferroviario ha annunciato un piano straordinario che prevede l’aggiunta di 35.000 posti sui treni. Questa misura mira a far fronte all’aumento di viaggiatori durante i periodi di maggiore afflusso. Le nuove disponibilità saranno distribuite su diverse tratte e orari, con l’obiettivo di migliorare la capacità di trasporto e ridurre la congestione nelle fasce più affollate. L’operazione sarà attiva nelle prossime settimane.

Ecco una riscrittura del comunicato in chiave giornalistica, pronta per un quotidiano locale o un’agenzia di stampa.Emilia-Romagna, il ponte del 1° maggio è "sold out": Trenitalia Tper vara il piano maxi-rinforzoPreviste 63 corse supplementari e 35mila posti a sedere in più per gestire l'ondata.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Working for Elon Musk vs. Carlos Ghosn | MotoMan Podcast #015 Notizie correlate Sant’Efisio: 10 treni extra e 21.000 posti per la grande festa? Cosa sapere Trenitalia e Regione Sardegna attivano 10 treni extra per la festa di Sant’Efisio. Assalto al primo maggio: treni potenziati con 63 corse extra per spingere il turismoIn vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gemona, Messa e concerto di Bocelli per il 50° del sisma: il piano speciale dei trasporti; Trenitalia potenzia le corse in Veneto per le festività primaverili; Come arrivare alla Festa di Sant’Efisio: 10 treni extra per Cagliari e navetta gratuita per Nora; Rito dei serpari, treni straordinari per la festa di san Domenico a Cocullo. Calabria, notte di festa senza auto per San Francesco di Paola: treni straordinari per il rientro dei fedeliTreni straordinari per la festa di San Francesco di Paola. Per facilitare la mobilità di quanti assisteranno ai solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Calabria, Regionale di Trenitali ... strettoweb.com Circumvesuviana, Vetrella: Recuperati 10 treni con il Piano manutenzione straordinariaL'assessore ai Trasporti e alle Attività produttive della Regione Campania, Sergio Vetrella, comunica che è disponibile sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it), e sui suoi profili ... regione.campania.it Sulla Genova-Acqui Terme arrivano i nuovi treni elettrici a doppio piano: più moderni, più comodi e pensati anche per chi viaggia con la bicicletta. I convogli avranno spazi dedicati per rendere più semplice salire, scendere e muoversi a bordo anche con le bic - facebook.com facebook