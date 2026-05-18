Lotto e 10eLotto fa festa il casertano | vincite per oltre 15mila euro

Nel corso dell’ultimo fine settimana, due persone nella provincia di Caserta hanno riscosso vincite complessive superiori ai 15.000 euro grazie al Lotto e al 10eLotto. L’agenzia specializzata nel settore delle scommesse ha pubblicato i dati relativi alle estrazioni più recenti, confermando le vincite registrate nella regione. Le cifre esatte delle vincite non sono state diffuse, ma le vincite sono state ufficialmente registrate dall’agenzia di settore.

Doppia vincita al Lotto e al 10eLotto in provincia di Caserta nel corso dell’ultimo fine settimana. A confermarlo è l’Agimeg, l’agenzia specializzata nel settore dei giochi e delle scommesse, che ha reso noto il bilancio delle ultime estrazioni fortunate registrate in Campania.La prima vincita è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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