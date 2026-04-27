Lotto festa nel Sannio | vincite a Benevento e Telese Terme per oltre 40mila euro

Nel Sannio, giovedì 23 aprile, si è registrata una vincita di oltre 22mila euro al Lotto durante un evento in Piazza Vittorio Colonna a Benevento. Nello stesso giorno, un’altra vincita significativa si è verificata a Telese Terme, portando il totale delle vincite nel territorio a oltre 40mila euro. La notizia ha suscitato interesse tra i partecipanti e gli abitanti della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Festa nel Sannio con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 aprile in Piazza Vittorio Colonna a Benevento è stata realizzata una vincita da 22.500 euro, grazie ad un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 447,1 milioni di euro dall’inizio del 2026. Con il 10eLotto, invece, una doppietta da 40mila euro: due vincite da 20mila euro l’una in Via Roma a Telese Terme, in provincia di Benevento, e in Via Caizzano a Sassano, in provincia di Salerno, entrambe – come riporta Agipronews – grazie a un “9” e una giocata da 1 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,29 miliardi da inizio anno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, festa nel Sannio: vincite a Benevento e Telese Terme per oltre 40mila euro Notizie correlate 10eLotto, vincite in Campania per oltre 40mila euro: colpo anche nel NapoletanoIl concorso del 10eLotto di giovedì 2 aprile ha portato in Campania vincite per oltre 40mila euro, con un premio centrato anche in provincia di... 10eLotto, in Campania vincite per oltre 40mila euro: si festeggia anche nel CilentoL'ultimo concorso ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,05 miliardi di euro da inizio anno Il concorso...