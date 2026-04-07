Casertano fa festa con il 10eLotto | vinti 20mila euro

Un residente di Succivo, in provincia di Caserta, ha vinto 20.000 euro giocando al 10eLotto. L’estrazione di venerdì 3 aprile ha premiato un “4” Doppio Oro nel punto vendita di Via Caserta. La schedina vincente è stata convalidata presso il negozio, portando il premio ai fortunati giocatori. La vincita è stata comunicata dall’agenzia di gioco e riportata da fonti ufficiali.

Festeggia il casertano con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 3 aprile presso il punto vendita in Via Caserta a Succivo un “4” Doppio Oro vale una vincita da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Festa nel casertano: vinti 25mila euro al 10eLotto Leggi anche: Esulta il casertano: vinti 25mila euro al 10eLotto Argomenti più discussi: Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Caserta; Mercatini di Primavera a Caserta: Enogastronomia e Artigianato Artistico; Cala il sipario su Comunalia, ieri l’ultimo viaggio tra musica, arte, spettacolo e comunità tra Caserta e Casertavecchia; Il rapper Ernia sceglie Caserta per la sua unica data in Campania. #Maddaloni- Nel casertano si sono fermati per dare l' ultimo saluto a Sofia. svolti i funerali della 15enne morta probabilmente per uno shock anafilattico #Cronaca #Sofia #ShockAnafilattico #Basket #Funerali #Saluto #NanoTV - facebook.com facebook