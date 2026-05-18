Lotta alle zanzare via alla disinfestazione e agli obblighi per cittadini e imprese | previste multe fino a 500 euro
A Vimercate sono state avviate operazioni di disinfestazione e sono stati stabiliti nuovi obblighi per cittadini e imprese per contrastare la diffusione delle zanzare. L’ordinanza numero 31, firmata lo scorso 11 maggio, prevede interventi mirati e sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro in caso di inadempienze. Le disposizioni riguardano sia le attività di disinfestazione programmate, sia le misure che i cittadini devono adottare per prevenire la proliferazione degli insetti.
Disinfestazioni in programma e obblighi per cittadini e imprese. Sono quelli entrati in vigore a Vimercate con l'ordinanza numero 31 dello scorso 11 maggio per combattere la diffusione delle zanzare volte alla prevenzione e controllo delle malattie trasmesse dagli insetti in questione, con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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