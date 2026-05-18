Lotta alle zanzare via alla disinfestazione e agli obblighi per cittadini e imprese | previste multe fino a 500 euro

A Vimercate sono state avviate operazioni di disinfestazione e sono stati stabiliti nuovi obblighi per cittadini e imprese per contrastare la diffusione delle zanzare. L’ordinanza numero 31, firmata lo scorso 11 maggio, prevede interventi mirati e sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro in caso di inadempienze. Le disposizioni riguardano sia le attività di disinfestazione programmate, sia le misure che i cittadini devono adottare per prevenire la proliferazione degli insetti.

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