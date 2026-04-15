Livorno | Lotta alle zanzare ordinanza del sindaco | ecco tutti gli obblighi per imprese e cittadini

A Livorno è stata adottata una nuova ordinanza firmata dal sindaco per contenere la diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre e alla zanzara comune. L’ordinanza stabilisce obblighi specifici sia per le imprese che per i cittadini, al fine di ridurre i ristagni d’acqua e limitare la presenza di questi insetti. La misura è entrata in vigore in queste ore, con l’obiettivo di limitare il problema.

A Livorno è entrata in vigore una nuova ordinanza a firma del sindaco Luca Salvetti per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre e alla zanzara comune. Il provvedimento, valido fino al 30 novembre, nasce dalla necessità di prevenire malattie.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scatta l'ordinanza per limitare gli sciami di Zanzare e arginare il rischio di malattie: i divieti e gli obblighiIl testo prevede un ruolo attivo per i cittadini, i responsabili di condomini e categorie lavorative come allevatori, gestori di rimesse di... Perugia, nuova ordinanza anti zanzare: le regole, gli obblighi e le multeL'ordinanza è la 286 del 20 febbraio 2026, è firmata dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ed è quella che delinea le misure preventive... Approfondimenti e contenuti La lotta alle zanzare inizia ora, con qualche novitàNell'estate 2025, un focolaio di Chikungunya ha causato a Carpi un'emergenza sanitaria con oltre 95 casi accertati che ha costretto il Comune a continue disinfestazioni straordinarie adulticide e larv ... temponews.it Lotta alla West Nile in Maremma, scatta il piano anti zanzareNon è solo una questione di fastidio notturno. A Manciano la lotta alle zanzare diventa una priorità sanitaria, con un’ordinanza che resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026. Il motivo è serio: la To ... corrieredimaremma.it