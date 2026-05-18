Lotta alle mafie lo Stato c’è | maxi-operazione contro il caporalato a Potenza 13mila euro per un visto

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Potenza è stata portata a termine una vasta operazione contro il caporalato, coinvolgendo diverse forze dell’ordine. Durante le indagini sono stati scoperti casi di braccianti agricoli costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento. È stato riscontrato anche un sistema internazionale che sfruttava il “decreto flussi” per far entrare illegalmente manodopera extracomunitaria, con un guadagno di circa 13mila euro per ottenere un visto. La polizia ha sequestrato documenti e identificato alcuni degli attori coinvolti.

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Braccianti agricoli ridotti in schiavitù, una rete internazionale operativa per utilizzare in modo illegale le misure del “decreto flussi” per consentire l’ingresso di manodopera extracomunitaria in Italia. A Potenza, un’operazione di contrasto al caporalato ha portato all’esecuzione di dodici arresti con le accuse a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita di manodopera – il cosiddetto “caporalato” – e allo sfruttamento lavorativo. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza, è stato richiesto dalla DDA, la Direzione distrettuale Antimafia della procura del capoluogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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