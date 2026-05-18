Lotta alle mafie lo Stato c’è | maxi-operazione contro il caporalato a Potenza 13mila euro per un visto

Nella città di Potenza è stata portata a termine una vasta operazione contro il caporalato, coinvolgendo diverse forze dell’ordine. Durante le indagini sono stati scoperti casi di braccianti agricoli costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento. È stato riscontrato anche un sistema internazionale che sfruttava il “decreto flussi” per far entrare illegalmente manodopera extracomunitaria, con un guadagno di circa 13mila euro per ottenere un visto. La polizia ha sequestrato documenti e identificato alcuni degli attori coinvolti.

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