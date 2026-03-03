Maxi operazione contro il traffico di farmaci illegali | sequestri per oltre 550 mila euro

Le forze dell'ordine hanno condotto una vasta operazione contro il traffico di farmaci illegali, sequestrando beni per oltre 550 mila euro. L'azione ha interessato diversi siti web clandestini e numerosi traffici distribuiti su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo numerosi soggetti. Sono stati effettuati numerosi controlli e perquisizioni per smantellare le reti di distribuzione illecita.

Migliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sono stati sequestrati, numerosi siti internet dediti alla vendita clandestina di farmaci sono stati oscurati e 12 gruppi criminali attivi sul territorio nazionale sono stati smantellati. È questo il bilancio dell’operazione che, solo in Italia, ha portato al recupero di prodotti per un valore commerciale superiore ai 550.000 euro. L’intervento rappresenta il contributo italiano alla vasta operazione internazionale “Shield VI”, mirata a contrastare la criminalità nel settore farmaceutico. L’inchiesta, coordinata a livello europeo da Europol, ha coinvolto forze di polizia, autorità doganali, organizzazioni antidoping e magistrature di 30 Paesi, dimostrando l’ampiezza e la complessità del fenomeno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Farmaci illegali e doping. Maxi operazione Shield VI: sequestri per 550mila euro in Italia e 33 milioni in Europa. Scoperti laboratori clandestini e traffico di oppioidi ...Sul territorio italiano, l’attività investigativa – condotta da aprile a novembre 2025 – ha portato all’apertura di 91 fascicoli, con 265 persone segnalate all’Autorità Giudiziaria e 3 arresti. quotidianosanita.it

