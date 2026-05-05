È stato abbattuto il palazzo che rappresentava il quartier generale del clan coinvolto nell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani. L’operazione ha visto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato a termine la demolizione della struttura nel rispetto delle procedure previste dalla legge. La decisione di rimuovere il simbolo del clan arriva in un momento in cui lo Stato intensifica le azioni contro le organizzazioni criminali.

Giù il vecchio palazzo, giù il fortino della camorra, il simbolo del clan Gionta. Demolito dallo Stato, alla presenza dei ministri Piantedosi e Salvini, del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, della presidente del Commissione Antimafia Chiara Colosimo, del sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi e del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. L’edificio di via Castello, a Torre Annunziata, simbolo del potere criminale sul litorale vesuviano fin dagli anni Ottanta, era stato confiscato e sgomberato nel 2015 a seguito di un’operazione congiunta di Dda e Procura di Torre Annunziata. Noto alle cronache anche come il “Fortapàsc” descritto nelle inchieste di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra nel 1985, il palazzo è stato completamente raso al suolo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Demolito il “fortino” del clan che uccise il giornalista Giancarlo Siani. Meloni: “Così lo Stato risponde alle mafie”

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