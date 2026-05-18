A Mariano Comense, in provincia di Como, sono stati avviati controlli specifici nei punti di ritrovo frequentati da giovani considerati problematici. L’obiettivo è monitorare le aree dove si verificano comportamenti molesti o episodi di aggressione, con verifiche mirate per prevenire eventuali reati. Le operazioni, condotte dalle forze dell’ordine, si concentrano sui luoghi di incontro più frequentati dai giovani a rischio, al fine di garantire maggiore sicurezza nella zona.

Mariano Comense (Como) – Un servizio di controllo del territorio mirato, con un obiettivo preciso: passare al setaccio i l uoghi di incontro frequentati dei giovani problematici, molesti, facilmente inclini a commettere reati oppure a rendersi protagonisti di episodi di aggressione. Luoghi che i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, così come gli amministratori dei Comuni di Mariano Comense e Arosio, conoscono bene. Così, su richiesta dei sindaci, sabato sera è stato organizzato un servizio che a Mariano Comense si è concentrato nelle zone di Sant’Ambrogio e del forum di via Songia, vicino alla s tazione ferroviaria, mentre ad Arosio nei pressi del multisala e al p arco di via Don Gnocch i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta alle baby gang: controlli mirati nei luoghi di incontro

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Pericolo Maranza : Ecco Come le Baby Gang Hanno Preso il controllo del Colosseo

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