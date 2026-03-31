Tra le notti più movimentate degli ultimi mesi si registra quella tra il 25 e il 26 ottobre 2025, quando almeno sei giovani sono stati vittime di aggressioni o rapine in diversi quartieri. Durante il weekend, le forze dell’ordine hanno rilevato un aumento di episodi di criminalità nelle aree centrali e periferiche della città. La polizia ha annunciato che sono in corso controlli più mirati per contrastare questa serie di eventi.

Tra le notti più movimentate degli ultimi mesi c’è quella tra il 25 e il 26 ottobre 2025, con almeno sei giovani presi di mira (aggrediti o rapinati) in diversi quartieri. All’ Arco della Pace, un ragazzo di 17 anni era stato colpito con una bottigliata in testa. E l’amico di 18, accoltellato sotto l’orecchio e all’addome, era finito all’ospedale in codice rosso. Ancora: feriti nelle stesse ore, in via Padre Gerardo Beccaro, nel quartiere Bicocca, due colombiani di 19 e 20 anni. Mentre in piazza Costantino, lungo il Naviglio Martesana, erano stati rapinati e aggrediti con una lama un ventottenne algerino e un trentaquattrenne belga. Ora i riflettori sono puntati su piazza Leonardo da Vinci, dove sabato sera due giovani fidanzati sono stati presi di mira da una gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine nei weekend, "servono più controlli mirati"

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