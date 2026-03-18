I carabinieri di Lecco hanno arrestato Zaccaria Mouhib, noto come ‘Baby Gang’, rapper di 24 anni con 6,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. L’arresto, disposto dalla magistratura, riguarda anche altre sei persone residenti tra Lecco, Milano e Como. Il rapper è attualmente in programma all’Hellwatt. Le autorità hanno eseguito l’operazione questa mattina.

I carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, su ordine della magistratura, hanno arrestato Zaccaria Mouhib, in arte ‘ Baby Gang ’, 24enne rapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili, e altre 6 persone domiciliate in provincia di Lecco, Milano e Como. Tutti farebbero parte di un sodalizio criminale che deteneva illegalmente armi da sparo, anche da guerra usate per ronde punitive nei confronti di concorrenti criminali. Tutti sono accusati del pestaggio di tre rumeni a Calolziocorte (Lecco) il 15 giugno scorso, colpevoli di essersi fermati a parlare all’esterno della casa del cantante, sottoposto all’epoca a sorveglianza speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby Gang arrestato. Rapper di Lecco nei guai. È in cartellone all’Hellwatt

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