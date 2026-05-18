L’Ospedale scende in piazza | visite e screening gratuiti a Sora

Un evento dedicato alla salute si svolgerà a Sora, con visite e screening gratuiti organizzati nell’area di Corso Volsci. La giornata prevede consulenze nelle diverse branche mediche senza alcun costo per i cittadini, che potranno sottoporsi a controlli e consulti specialistici. L’iniziativa è promossa da enti locali e organizzazioni sanitarie, che hanno allestito spazi dedicati per garantire l’assistenza medica gratuita. La partecipazione è aperta a tutti i residenti della zona interessata.

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