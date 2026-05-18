L’Ospedale scende in piazza | visite e screening gratuiti a Sora
Un evento dedicato alla salute si svolgerà a Sora, con visite e screening gratuiti organizzati nell’area di Corso Volsci. La giornata prevede consulenze nelle diverse branche mediche senza alcun costo per i cittadini, che potranno sottoporsi a controlli e consulti specialistici. L’iniziativa è promossa da enti locali e organizzazioni sanitarie, che hanno allestito spazi dedicati per garantire l’assistenza medica gratuita. La partecipazione è aperta a tutti i residenti della zona interessata.
? Domande chiave Quali branche specialistiche offriranno consulenze gratuite in Corso Volsci?. Chi organizza concretamente queste visite mediche senza costi per i cittadini?. Come faranno i medici a superare le liste d'attesa del Santissima Trinità?. Perché questa iniziativa punta a scardinare i canali burocratici tradizionali?.? In Breve Evento organizzato dall'ADO con la collaborazione dei dirigenti medici del Santissima Trinità.. Vincenzo Gaetani della CISL FP ha lodato l'impegno dei professionisti coinvolti.. Sesta edizione dell'iniziativa volta a superare le liste d'attesa del territorio.. L'appuntamento si terrà in Corso Volsci a Sora domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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