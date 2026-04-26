Nell’area del Parco sono state trovate diciannove carcasse di animali, tra cui lupi e altri predatori, morti a causa di veleno. Le carcasse sono state rinvenute nei comuni di Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea. L’avvelenamento rappresenta un rischio diretto anche per l’orso marsicano, che conta poche decine di esemplari ancora in vita. La situazione ha portato le autorità a intervenire per cercare di contenere il fenomeno.

? Cosa sapere Diciannove animali morti per veleno tra Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea.. L'avvelenamento minaccia la sopravvivenza delle poche decine di orsi bruni marsicani.. Dicianotto lupi, tre volpi e una poiana sono stati trovati morti per avvelenamento nei territori tra Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea, spingendo la Procura di Sulmona ad avviare immediatamente le indagini. Il bilancio della fauna selvatica colpita all’interno e nelle zone limitrofe al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una mobilitazione senza precedenti tra enti locali, autorità e organizzazioni ambientaliste. L’impatto del veleno sulla biodiversità e il rischio per l’orso marsicano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di lupi nel Parco: il veleno minaccia l’orso marsicano

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