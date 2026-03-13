L’intelligenza artificiale è un’ottima scusa per licenziarvi | benvenuti nell'era dell'AI Washing
Negli ultimi mesi, diverse aziende del settore tecnologico hanno annunciato licenziamenti, spesso attribuendoli all’introduzione di intelligenza artificiale. Tuttavia, non tutti i tagli al personale sono direttamente collegati a questa tecnologia. L’uso dell’AI come giustificazione per riduzioni di personale è diventato un tema sempre più discusso, con alcune aziende che sfruttano questa narrativa per giustificare decisioni già prese.
I licenziamenti annunciati nel mondo delle Big Tech non sono legati tutti all'intelligenza artificiale. A volte si tratta di tagli strutturali, legati a cattive decisioni aziendali. L'IA diventa una maschera dietro cui nascondere vecchi processi senza spaventare gli investitori. È un processo che si chiama AI Washing. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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