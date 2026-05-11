Le foto della caravella portoghese | l'abbiamo vista nell'Oceano Atlantico Un esemplare era blu-verde acqua

Recentemente sono state scattate delle foto di una caravella portoghese nell’Oceano Atlantico. In alcune immagini, uno degli esemplari appare di colore blu-verde acqua. Le caravelle portoghesi sono considerate tra le creature marine più pericolose che si possano incontrare nei nostri mari. Questi incontri avvengono in acque aperte e sono stati documentati attraverso immagini provenienti dall’area oceanica.

Le caravelle portoghesi sono tra le creature marine più pericolose che si possono incontrare nei nostri mari. Noi le abbiamo incontrate e fotografate nelle acque delle Azzorre, nell'Oceano Atlantico. Uno degli esemplari avvistati aveva un'insolita colorazione blu-verde acqua. Le immagini e il racconto dell'avvistamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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