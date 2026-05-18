Nella finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Lorenzo Salvetti è stato proclamato vincitore. La serata ha visto sfidarsi i finalisti, con il pubblico che ha applaudito le esibizioni. Alla fine, Salvetti ha ottenuto il maggior numero di voti, assicurandosi il titolo di campione di questa edizione del talent show. La vittoria è stata annunciata in diretta, con i giudici e il pubblico che hanno applaudito il risultato.

La finale di Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare Lorenzo Salvetti, che ha conquistato il titolo nella venticinquesima edizione del talent show. La serata ha riservato emozioni forti, con Alessio che ha vinto nel circuito della danza e Emiliano premiato per la sua performance. La conduzione di Maria De Filippi ha reso l’evento indimenticabile, con tanti ospiti e riconoscimenti per i finalisti. Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo Un finale da ricordare. La finale è stata un vero spettacolo, con Lorenzo che ha emozionato il pubblico con la sua voce. Dopo una serie di esibizioni, il cantante ha sollevato il trofeo, dichiarando: “È stata un’esperienza unica”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Lorenzo Salvetti vince la finale di Amici 2026

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Lorenzo Salvetti vince Amici: il riscatto del talento dopo la finale di X Factor sfiorata

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