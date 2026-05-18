Lorenzo Salvetti vince Amici 2026 con i pantaloni di paillettes e la collana portafortuna

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Salvetti, cantante 18enne, ha conquistato la vittoria nell'edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi. Per la finale, ha scelto di indossare pantaloni di paillettes e una collana portafortuna. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione anche sui dettagli del suo abbigliamento, che ha contribuito a creare un’immagine distintiva durante l’ultimo appuntamento del talent. La vittoria segna un traguardo importante nella sua carriera nel mondo della musica.

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Lorenzo Salvetti è il cantante 18enne che ha vinto l'edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi. Cosa ha indossato per la finale? Pantaloni di paillettes e collana portafortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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