Il 17 maggio 2026, il giovane cantante e polistrumentista ha vinto la finale di Amici 25 trasmessa su Canale 5. La vittoria ha concluso il percorso del talent show, che ha coinvolto diversi concorrenti nel corso dell'edizione. Lorenzo Salvetti ha ottenuto il primo posto, battendo gli altri finalisti durante la serata conclusiva. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il cantante, che ha partecipato alle ultime settimane del programma.

Il 17 maggio 2026, il cantante e polistrumentista Lorenzo Salvetti ha vinto la finale di Amici 25 su Canale 5. L’allievo di Lorella Cuccarini ha conquistato il pubblico e il primo premio di 150 mila euro in gettoni d’oro. La finale ha visto anche la partecipazione di Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo, rendendo la serata emozionante e ricca di colpi di scena. Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo Il percorso di Lorenzo Salvetti ad Amici 25. Lorenzo Salvetti, 18 anni di Verona, ha dimostrato il suo talento durante il programma. Già firmato con Warner Music Italy, ha pubblicato diversi inediti, tra cui STUPIDA VITA. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Lorenzo Salvetti vince Amici 25, trionfo per il giovane cantante

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Lorenzo Salvetti - STUPIDA VITA (Testo/Lyrics) AMICI 25

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