Lorenzo Salvetti si è aggiudicato la vittoria di Amici 2026, suo secondo successo nel format dopo aver partecipato a X Factor. La finale dello show si è svolta nei giorni scorsi, con il cantante che ha ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico e dalla commissione. Il giovane artista aveva già partecipato a X Factor, dove aveva attirato l’attenzione per le sue capacità vocali. La vittoria arricchisce il suo percorso nel mondo della musica, dopo aver già avuto una presenza significativa in altri programmi televisivi.

Un cantante torna a vincere Amici. Dopo Sarah Toscano nel 2024, a trionfare nel talent show di Maria De Filippi è l’ex X Factor Lorenzo Salvetti. Il 18enne veronese ha sbaragliato tutti in finale, portando a termine una cavalcata vincente iniziata da outsider. Lorenzo era infatti a rischio eliminazione con Angie. Un ballottaggio rimasto in sospeso durante la semifinale e deciso in suo favore ad inizio finale. Il verdetto è stato decretato dal pubblico da casa tramite il televoto e così per tutte le sfide successive, che hanno visto il cantante superare poi Elena, aggiudicandosi il Premio di Categoria Canto (50.000 euro in gettoni d’oro), e Alessio, nello scontro decisivo per la vittoria e il montepremi in palio di 150. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 2026

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Lorenzo Salvetti - STUPIDA VITA (Testo/Lyrics) AMICI 25

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