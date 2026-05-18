Lorenzo Salvetti, cantante di 18 anni proveniente da Verona, ha vinto la finale di Amici 25. Durante la trasmissione, ha dimostrato la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di superare le aspettative iniziali. La sua vittoria si è concretizzata dopo un percorso che ha avuto inizio con poca attenzione, ma che si è consolidato nel corso delle puntate. La sua performance finale ha portato alla conquista del titolo del talent show condotto da Maria De Filippi.

A vincere Amici 25 è stato Lorenzo Salvetti. Il giovane cantante veronese, appena 18enne, ha conquistato il pubblico del talent show di Maria De Filippi riuscendo a ribaltare ogni pronostico e portando a termine un percorso iniziato quasi in sordina. Dopo la vittoria di Sarah Toscano nella scorsa edizione, anche quest’anno è stato un cantante a conquistare il titolo finale del programma di Canale 5. Lorenzo parte da outsider e conquista il pubblico. Quello di Lorenzo è stato un percorso tutt’altro che semplice. Il cantante, infatti, era arrivato alla finale dopo un momento delicato vissuto durante la semifinale, quando il suo destino nel programma era rimasto appeso a un televoto contro Angie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 2026: il cantante conquista il pubblico

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Lorenzo Salvetti vince Amici: il riscatto del talento dopo la finale di X Factor sfiorata

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