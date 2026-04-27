La paura di Lorenzo Salvetti ai ballottaggi di Amici 25 | sente la pressione di aver già partecipato a X Factor

Lorenzo Salvetti, dopo aver affrontato due ballottaggi al Serale di Amici 25, si mostra preoccupato per un’eventuale eliminazione futura. La sua esperienza include anche una partecipazione a X Factor, che sembra aver lasciato un’impronta sulla sua percezione della sfida. Attualmente, il cantante si trova sotto pressione per le prossime fasi del talent, mentre la sua reazione alle eventuali decisioni dei giudici è evidente.

Lorenzo Salvetti, reduce da due ballottaggi al Serale di Amici 25, sta mostrando paura per un'eventuale prossima prossima del programma. Il cantante sente il peso di due talent vissuti non da comprimario: "io non ce l'ho fatta da una parte (X Factor, ndr) e ho provato dall'altra: è una pressione".🔗 Leggi su Fanpage.it

Lorenzo Salvetti, Chi è il nuovo acquisto di Amici e finalista di X Factor

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