La finale di Amici 25 si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti, che ha ottenuto il primo posto tra i concorrenti. Al secondo posto si è classificato il ballerino Alessio Di Ponzio. Durante la serata sono stati assegnati anche il Premio della Critica a Emiliano Fiasco e il Premio delle Radio a Angie. La serata ha visto la partecipazione di tutti i finalisti, con le esibizioni che hanno determinato le preferenze della giuria e del pubblico.

La finale del Serale di Amici 25 si è chiusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti. Secondo posto per il ballerino Alessio Di Ponzio, mentre la serata ha assegnato anche il Premio della Critica a Emiliano Fiasco e il Premio delle Radio ad Angie. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata. La finale del Serale di Amici 25 ha chiuso il percorso degli allievi della scuola di Maria De Filippi con una serata intensa, costruita tra sfide, esibizioni, giudizi e momenti di spettacolo. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, che ha conquistato la vittoria finale davanti al ballerino Alessio Di Ponzio, arrivato al secondo posto. La puntata, andata in onda domenica 17 maggio 2026, ha visto protagonisti i finalisti del talent, chiamati a mettere in scena tutto ciò che avevano costruito durante il percorso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Amici 25, Lorenzo Salvetti vince: Meritava la vittoria?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Lorenzo - Stupida Vita

Sullo stesso argomento

Lorenzo Salvetti vince Amici 25, trionfo per il giovane cantanteIl 17 maggio 2026, il cantante e polistrumentista Lorenzo Salvetti ha vinto la finale di Amici 25 su Canale 5.

Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: “Dedico il premio ai miei genitori, i primi a credere in me, e ai miei amici che mi hanno aiutato a superare momenti un po’ brutti”È il cantautore Lorenzo Salvetti a trionfare alla 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, aggiudicandosi il primo premio da 150mila euro in...

Il messaggio di Achille Lauro per Lorenzo Salvetti prima della vittoria ad Amici 25 angolodellenotizie.com/2026/05/18/il-… #AchilleLauro #LorenzoSalvetti x.com

Il vincitore di Amici 2026 è (a sorpresa) il cantante Lorenzo SalvettiLorenzo Salvetti ha vinto Amici 2026 fra lo stupore di tutti, portando a casa la coppa dell’ edizione 25 del talent show condotto da Maria De Filippi. Per lui, anche il montepremi da 150 mila euro in ... iodonna.it

Lorenzo Salvetti, chi ha vinto Amici 25 e cosa è successo in finale: malore, capitombolo in diretta e il premio ricchissimoAmici 25 finale choc: il televoto finale ribalta tutto, Lorenzo è il vincitore tra premi, sorprese e un duello all’ultimo voto. Scopri cosa è successo ... libero.it