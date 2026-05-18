Nelle ultime ore, le strade della Lombardia sono state teatro di un grave incidente che ha causato la morte di quattro persone tra le città di Milano e Bergamo. Un camion si è scontrato con un bambino, ma ancora non si conoscono i dettagli sul motivo per cui non sia riuscito ad evitarlo. Nello stesso periodo, una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un altro incidente avvenuto in viale Pirelli, portando a un incremento dei decessi sulla rete stradale della regione.

? Punti chiave Come ha fatto un camion a non evitare il bambino?. Cosa è successo esattamente alla coppia di anziani in viale Pirelli?. Chi guidava l'auto dello studente rimasto vittima nel quartiere Sagnino?. Come sono stati salvati il bambino e la madre incinta sull'A9?.? In Breve Coniugi Apisa, 77 e 75 anni, coinvolti in incidente a viale Pirelli Milano.. Bambino Giulio Lovera, 9 anni, deceduto a Bergamo in piazzale Risorgimento.. Ventiduenne morto su A1 a Villanova del Sillaro tra sabato e domenica.. Samuele Nava, 28 anni, deceduto per schianto moto a Valmadrera.. Quattro vite spezzate in poche ore tra le strade della Lombardia, con una scia di tragedie che ha colpito giovani, anziani e persino un bambino di nove anni tra la notte e il pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, scia di sangue sulle strade: 4 morti tra Milano e Bergamo

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