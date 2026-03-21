Nella notte tra Lazio e Lombardia si sono verificati tre incidenti stradali che hanno causato la morte di tre giovani. Due dei fatti sono avvenuti tra Roma e Milano, coinvolgendo veicoli e conducente di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire le situazioni e accertare le cause degli incidenti. Le vittime sono state trasportate in ospedale, ma non ce l'hanno fatta.

Milano - Drammatici incidenti stradali nella notte tra Lazio e Lombardia con tre vittime giovanissime, indagini in corso per chiarire dinamiche e responsabilità degli scontri Una notte segnata da gravi incidenti stradali ha provocato la morte di tre giovani tra Roma e Milano, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza sulle strade. Le vittime sono un 17enne nella Capitale e due ragazzi poco più che ventenni nel capoluogo lombardo. Il primo episodio si è verificato a Milano intorno alle 4 del mattino, dove una moto e un taxi si sono scontrati violentemente. A perdere la vita sono stati il conducente del mezzo a due ruote, Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23 anni, e la passeggera Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Notte di sangue sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano

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