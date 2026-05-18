Lombardia guida gli investimenti | +6% di capitali esteri nel 2024

Nel 2024, la Lombardia registra un aumento del 6% negli investimenti esteri rispetto all'anno precedente. La regione si conferma come principale destinazione di capitali stranieri in Italia, attirando risorse da diversi paesi europei e oltre. Tra i settori più interessati ci sono quello manifatturiero, l’edilizia e i servizi, che continuano a ricevere investimenti significativi. La crescita si verifica mentre il mercato globale mostra segnali di rallentamento, sollevando domande sulle strategie adottate dalla regione per mantenere questa tendenza positiva.

? Domande chiave Come farà la Lombardia a crescere mentre il mercato globale cala?. Quali settori guideranno l'arrivo dei nuovi capitali stranieri in regione?. Chi sono le aziende che hanno scelto Mantova e Lodi per insediarsi?. Quanti nuovi posti di lavoro creeranno i progetti approvati nel 2025?.? In Breve Investimenti 2025 generano 2,8 miliardi di euro e 6.200 nuovi posti di lavoro.. Programma Invest in Lombardy assiste 1.400 imprese straniere nel quinquennio 2020-2025.. L'assessore Guido Guidesi punta su qualità e innovazione tramite Opportunity Lombardy.. Nuovi insediamenti di Affinity Petcare a Mantova e Rockwool a Bertonico..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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