Lombardia primo polo per attrazione investimenti esteri

La Lombardia si conferma come il principale motore economico nazionale, producendo oltre il 23% del Pil e contribuendo con più di un quarto delle esportazioni italiane. Questa regione si distingue per la sua forte attrattività di investimenti esteri, mantenendo un ruolo centrale nel panorama economico sia a livello nazionale che europeo. I dati ufficiali evidenziano la sua posizione di leadership nel settore economico e commerciale.

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(Adnkronos) – Con un prodotto interno lordo pari a oltre il 23% del Pil nazionale e una quota di export superiore a un quarto del totale italiano, la Lombardia si conferma il principale motore economico del Paese e uno dei territori più competitivi a livello europeo. La Regione è anche il primo polo italiano per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lombardia: export farmaceutico a 11,9 miliardi, il primo polo del Paese? Domande chiave Come influenzeranno le nuove regole USA i prezzi dei farmaci in Italia? Perché il rincaro dell'alluminio mette a rischio la... La Regione leader nell’attrazione di capitali esteri, raccolti 12 miliardi in sette anniLA TOSCANA tra le regioni leader in Italia e in Europa per la capacità di captare capitali esteri. Argomenti più discussi: Lombardia, primo polo per attrazione investimenti esteri; Lombardia primo hub d’Italia: export farmaceutico a 12 miliardi; Tumore al seno, oltre 9 protesi su dieci inserite subito dopo la mastectomia; Roche presenta il primo studio sul suo impatto socio-economico in Lombardia. Lombardia, primo polo per attrazione investimenti esteriLa regione punta esplicitamente a rafforzare il proprio ruolo nel mercato europeo e globale degli investimenti diretti esteri ... adnkronos.com