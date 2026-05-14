Lombardia punta all’Europa | nuovo piano per attrarre capitali esteri

La regione Lombardia sta elaborando un nuovo piano strategico per attrarre investimenti esteri e rafforzare la propria presenza in ambito europeo. Il progetto si focalizza su specifici settori industriali considerati prioritari e mira a superare il primato nazionale in termini di capitali provenienti dall’estero. L’obiettivo è migliorare le opportunità di sviluppo e favorire la crescita economica regionale, attraverso misure mirate e iniziative di attrazione che coinvolgono vari comparti industriali.

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? Punti chiave Come farà la Lombardia a superare il primato nazionale e competere in Europa?. Quali settori industriali riceveranno la priorità nel nuovo Piano 2026?. Come funzionerà l'ufficio unico per guidare le multinazionali dopo l'insediamento?. Quanti nuovi posti di lavoro genererà concretamente questo piano di investimenti?.? In Breve Piano 2026 basato su sette pilastri con supporto di Giovanni Rossi e Promos Italia. Invest in Lombardy ha gestito 34 progetti per 2,8 miliardi nel 2025. Lombardia genera oltre il 23% del PIL nazionale e un quarto dell'export italiano. Tra il 2021 e il 2025 la regione ha attratto 448 progetti internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia punta all’Europa: nuovo piano per attrarre capitali esteri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Varese: 4 ville storiche per attrarre capitali esteriLa Camera di Commercio di Varese ha avviato una campagna internazionale per attrarre capitali esteri verso immobili storici della provincia. Nucleare: Starmer punta su Trump per attrarre capitali USAIl governo britannico ha approvato la revisione Fingleton, un piano che mira a accelerare la costruzione di nuove centrali nucleari attraverso il... Temi più discussi: Regione rafforza la strategia per attrarre investimenti in Lombardia; Ricerca e innovazione, la Lombardia punta sull’autonomia tecnologica europea; Lombardia, da leader nazionale ad hub europeo per gli investimenti; Hub europeo | La nuova strategia della Lombardia per attirare imprese straniere. Rassegna stampa su giovani, Europa, montagna e tutela degli animali. Dall’impegno per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni UE al piano Right to Stay contro lo spopolamento, fino alle norme UE su cani e gatti: temi diversi, stesso impegno per terr x.com Ricerca e innovazione, la Lombardia punta sull’autonomia tecnologica europeaIl sottosegretario Raffaele Cattaneo è intervenuto alla prima edizione di R2I - Research to Innovate Italy 2026, illustrando i dieci progetti finanziati tramite lo strumento UE STEP ... varesenews.it Lombardia controcorrente: +6% di investimenti esteri mentre l'Europa frena. Al via la nuova strategia 2026Mentre i flussi globali frenano il passo e l'Unione europea arretra, il sistema lombardo accelera. Presentato a Roma il Piano 2026: 1,3 miliardi di nuovi capitali pronti a insediarsi nei primi mesi de ... today.it