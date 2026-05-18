L' obesità rallenta nei Paesi ricchi ma accelera in quelli in via di sviluppo

Negli ultimi anni, si osserva un rallentamento dell’obesità nei Paesi ad alto reddito, mentre nei Paesi in via di sviluppo si registra un aumento più rapido dei casi. I dati indicano che le regioni più ricche hanno visto una diminuzione della crescita di questa condizione, mentre nelle nazioni con economie emergenti i numeri continuano a salire. Questa tendenza si evidenzia attraverso le statistiche ufficiali, che mostrano differenze significative tra i vari gruppi di paesi.

L’obesità rallenta nei Paesi ricchi, mentre continua ad accelerare nelle nazioni a basso e medio reddito. È quanto emerge dalla ricerca “Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations”, pubblicata sulla rivista scientifica Nature e basata su 4.050 studi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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