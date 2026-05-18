Lo Stretto merita diritti | da TEDxMessina la proposta della giurista Anna Beccaria Balduzzi per una nuova tutela dell’ecosistema

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento TEDx a Messina, la giurista ha avanzato una proposta per riconoscere lo Stretto come soggetto di tutela, sottolineando che non si tratta solo di un’area paesaggistica o economica, ma di un ecosistema che merita diritti propri. La relazione ha evidenziato come questa prospettiva possa rinnovare le modalità di protezione e gestione dell’area, considerando le sue caratteristiche ambientali e biologiche. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela delle risorse naturali e sulla loro tutela giuridica.

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Lo Stretto di Messina come soggetto da difendere non soltanto per il suo valore paesaggistico o economico, ma come ecosistema titolare di diritti propri. È una prospettiva che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata confinata al dibattito accademico più visionario e che invece oggi entra nel cuore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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