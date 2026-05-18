Lo strappo tra avanguardia underground e arte ufficiale ecco Novanta

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre un mese, la mostra intitolata “Novanta - 30 anni di Underground” è in corso alla Rocca di Narni e sta attirando un buon numero di visitatori. L’esposizione mette in evidenza le differenze tra l’arte underground e l’arte ufficiale, evidenziando un contrasto tra le due realtà. La manifestazione si concentra su opere e tendenze che rappresentano il movimento underground italiano degli ultimi tre decenni. La mostra propone un percorso che attraversa vari aspetti di questa scena artistica.

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Sta riscuotendo un buon successo la mostra inaugurata oltre un mese fa alla Rocca di Narni. Si tratta di “Novanta - 30 anni di Underground”. È Antonio Rocca, che si occupa della curatela scientifica della mostra, a parlare di questa importante iniziativa. “Dopo il successo della retrospettiva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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