Lo strappo tra avanguardia underground e arte ufficiale ecco Novanta
Da oltre un mese, la mostra intitolata “Novanta - 30 anni di Underground” è in corso alla Rocca di Narni e sta attirando un buon numero di visitatori. L’esposizione mette in evidenza le differenze tra l’arte underground e l’arte ufficiale, evidenziando un contrasto tra le due realtà. La manifestazione si concentra su opere e tendenze che rappresentano il movimento underground italiano degli ultimi tre decenni. La mostra propone un percorso che attraversa vari aspetti di questa scena artistica.
Sta riscuotendo un buon successo la mostra inaugurata oltre un mese fa alla Rocca di Narni. Si tratta di “Novanta - 30 anni di Underground”. È Antonio Rocca, che si occupa della curatela scientifica della mostra, a parlare di questa importante iniziativa. “Dopo il successo della retrospettiva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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