Nella notte, il pubblico laziale ha assistito a una vittoria importante contro il Milan, seconda in classifica, con la squadra che ha combattuto fino alla fine. L’allenatore è stato visto festeggiare sotto la Nord, mentre i tifosi si sono espressi con entusiasmo. La partita ha visto anche un momento di grande partecipazione del pubblico, che ha accompagnato la squadra nel suo trionfo.

La notte perfetta del popolo laziale, la squadra lotta e batte il Milan, Sarri sotto la Nord a festeggiare una vittoria importante contro la seconda in classifica. Ma la tregua, come peraltro ribadito in più occasioni dai tifosi organizzati, non porta cambiamenti di strategia: le ultime quattro partite in casa la Lazio avrà i soliti 7-8 mila spettatori, magari qualcosa in più se il fronte dello sciopero a oltranza non reggerà, però il dado è tratto. Nessun passo indietro anche perché la mancata scenografia in tribuna Tevere ha acuito uno strappo già insanabile. Ieri mattina in un lungo intervento a Radio Laziale uno dei portavoce della protesta contro il presidente ha raccontato la versione dei tifosi: «Il solito dispetto da parte di Lotito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, lo strappo infinito tra tifosi e Lotito

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