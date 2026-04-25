Malen vince a Bologna scoppia lo strappo tra Ranieri e i Friedkin

Durante la partita a Bologna, il giocatore ha segnato un gol decisivo per la squadra di Roma, mentre l’allenatore ha lasciato il club. La proprietà ha deciso di affidare la guida tecnica a un nuovo allenatore, dopo un momento di tensione con l’allenatore precedente. La situazione ha portato a un cambio di guida tecnica e a un distacco tra il tecnico uscente e i proprietari.

? Cosa sapere Malen segna per la Roma a Bologna mentre Ranieri lascia il club.. La proprietà Friedkin affida la panchina a Gian Piero Gasperini dopo lo strappo.. Donyell Malen piega il Bologna allo 0-1 della Roma a un sabato pomeriggio di tensione politica e sportiva, mentre la frattura tra Claudio Ranieri e la proprietà Friedkin esplode definitivamente in un addio anticipato che scuote Trigoria. Allo stadio, la rete del calciatore svedese è arrivata dopo un’azione coordinata: l’impatto di Wesley ha permesso a El Aynaoui di recuperare il pallone e servire l’attaccante, che ha poi battuto Ravaglia con la consueta precisione. Il risultato vede...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malen vince a Bologna, scoppia lo strappo tra Ranieri e i Friedkin Notizie correlate Roma, caos Gasperini: l’ombra di Shipley e lo strappo totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato il muro a Trigoria: senza una programmazione immediata per la prossima stagione, il matrimonio con la Roma rischia il... Leggi anche: Roma, strappo totale: Ranieri attacca Gasperini. È crisi tra tecnico e società Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bologna-Roma: i bookie sorridono a Gasp (2,45), un altro goal di Malen (2,50) per non mollare la Champions; Krstovic vince il duello dei bomber: Malen a secco, il montenegrino trascina la Dea in doppia cifra. VIDEO - Malen restituisce il favore a El Aynaoui: il raddoppio col BolognaDue gol al Bologna sulla tratta Malen-El Aynaoui. In occasione del primo gol contro i rossoblù, era stato il centrocampista marocchino a innescare l'inserimento in profondità del centravanti olandese, ... ilromanista.eu Bologna-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, raddoppio e fine primo tempo!I giallorossi scendono in campo al Dall'Ara per la 34ª giornata di campionato. In palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa ... tuttosport.com Krstovic vince il duello dei bomber: Malen a secco, il montenegrino trascina la Dea in doppia cifra - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook Vince la @OfficialASRoma e sono felice... Niente malen Malen.. #RomaPisa x.com