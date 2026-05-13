Porta Crucifera ha una nuova coppia di titolari Bruni e Tavanti correranno la Giostra

Nel quartiere di Porta Crucifera si sono verificati cambiamenti di gestione, con Bruni e Tavanti che assumono il ruolo di nuovi titolari. Recentemente, il consiglio direttivo ha deciso le modalità di svolgimento delle prossime due edizioni della Giostra del Saracino, in programma rispettivamente il 20 giugno in notturna e il 6 settembre. Queste decisioni riguardano l'organizzazione e la gestione dell'evento, che si terrà nel quartiere.

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