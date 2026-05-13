Porta Crucifera ha una nuova coppia di titolari Bruni e Tavanti correranno la Giostra
Nel quartiere di Porta Crucifera si sono verificati cambiamenti di gestione, con Bruni e Tavanti che assumono il ruolo di nuovi titolari. Recentemente, il consiglio direttivo ha deciso le modalità di svolgimento delle prossime due edizioni della Giostra del Saracino, in programma rispettivamente il 20 giugno in notturna e il 6 settembre. Queste decisioni riguardano l'organizzazione e la gestione dell'evento, che si terrà nel quartiere.
Duemilaventisei di cambiamenti per il quartiere di Porta Crucifera. L'ultimo consiglio direttivo che si è riunito nei giorni scorsi ha deciso come saranno affrontate le prossime due edizioni della Giostra del Saracino, quella in notturna di sabato 20 giugno e quella di domenica 6 settembre. Le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Nel parco giochi (dove arriva una mega giostra) si assumono 100 persone per la nuova stagioneSi tratta di 100 nuovi posti di lavoro che saranno disponibili per altrettante persone già dal mese di marzo.
ESTATE IN DIRETTA: RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI CONDUTTORIEstate in Diretta cambia entrambi i conduttori per l’edizione estiva 2026 che farà compagnia ai telespettatori di Rai1 dalla fine di giugno ai primi...
Temi più discussi: Comunicato del Consiglio Direttivo; Porta Crucifera punta sui giovani. Bruni e Tavanti promossi titolari. È iniziata l’era di Martino Gianni; Porta Crucifera, scelti i giostratori; Nasce La Giostra del Saracino, Il Gioco di Carte: la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo.
....sempre a tavola: i fantastici 4 alla cena del quartiere di Porta Crucifera di qualche tempo fa (vedi il Sesto) il Bianco, Il Sesto,il Ragioniere e policeman...bravi ragazzi!! foto Matteo Bendinelli #quartiereportacrucifera #portacrucifera#arezzo - Facebook facebook
Giostra del Saracino ad Arezzo, vince Porta CruciferaArezzo, 4 set. (askanews) – Il quartiere di Porta Crucifera ha vinto la 144esima edizione della Giostra del Saracino, la manifestazione medievale che si tiene nella città di Arezzo, in piazza Grande, ... affaritaliani.it
Porta Crucifera, nell’urna la sfida di MarmoriniSarà la tornata elettorale dei grandi ex big di Porta Crucifera e Porta del Foro. Nella lista dei candidati dei due quartieri che andranno alle urne oggi e domani ci sono tanti rettori e capitani che ... lanazione.it